Госдума приняла законопроект о повышении денежного довольствия срочников

Госдума в первом чтении единогласно приняла проект изменений в закон о денежном довольствии военнослужащих, закрепляющий денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей для солдат срочной службы, а также надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время и за командование воинскими подразделениями. Законопроект Госдуме представила замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

По словам Шевцовой, эксперимент по денежному довольствию военнослужащих по призыву проводится с 2012 года.

«Целью эксперимента являлось увеличение денежного довольствия военнослужащих, что способствовало повышению престижа военной службы по призыву», - сообщила Шевцова.

По ее словам, реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.