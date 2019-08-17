Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Дом дружбы в Алабино

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита на полигон Алабино, где проходит финал конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2019, посетил Дом дружбы.

Глава российского военного ведомства прошел по экспозициям всех стран-участниц Армейских международных игр - 2019 и ознакомился с их культурными особенностями. В частности, Шойгу пообщался с представителями Сирии, Вьетнама, Ирана и Китая. После посещения Дома дружбы глава Министерства обороны России отправился на финал конкурса «Танковый биатлон».

Армейские международные игры 2019 года стартовали в субботу, 3 августа, на территории десяти государств мира. В них принимают участие 223 команды из 39 стран: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии, Судана и других. Соревнования завершатся сегодня, 17 августа.

Церемония закрытия юбилейных, Пятых Армейских международных игр начнется в подмосковном парке «Патриот» в 20:00. Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в социальных сетях и в эфире нашего телеканала.