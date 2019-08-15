«Аллигаторы» и «Терминаторы»: в Приморье прошла тренировка по подавлению средств ПВО

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» авиационного полка армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, провели тренировку по уклонению от средств ПВО противника и их подавлению. В ходе учебно-тренировочных полетов были отработаны одиночные и парные взлеты с аэродрома, усовершенствованы слетанность в составе пар и звеньев.

Летчики Ка-52 отработали пилотирование, в том числе на малых высотах до 200 метров с учетом сложного рельефа местности, маневрирование и заходы на цели, уклонение от удара средств ПВО «противника» с подавлением его радиолокационных средств.

Вместе с летчиками-инструкторами к полетам были привлечены молодые офицеры и курсанты выпускного курса Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, которые проходят стажировку в части. В общей сложности в тренировке было задействовано 10 экипажей вертолетов.

Ранее стало известно о масштабных учениях экипажей вертолетов соединения армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области.