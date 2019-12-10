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Расчеты «Искандер» подняты по тревоге в Астраханской области

Наталья Вальханская
00:40 10.12.2019
В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники
Расчеты «Искандер» подняты по тревоге в Астраханской области
© Фото: Olga Sokolova, Russian Look Globallookpress

Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Курской области, подняты по тревоге в рамках начавшегося тактико-специального учения, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Военнослужащие впервые были приведены в высшую степень боевой готовности с использованием новейшего ракетного комплекса. За неделю до учений личный состав соединения торжественном принял военную технику и вооружение на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, где и приступил к выполнению перемещения в назначенные позиционные районы», - отметили в пресс-службе.

На первом этапе учения расчеты оборудуют и замаскируют стартовые позиции, отработаю задачи по перестыковке и заряжанию боевой части ракеты и заступят на боевое дежурство.

На втором этапе учения ракетчики отразят условный массированный удар, совершат смену стартовой позиции, отразят нападение диверсионных разведывательных групп «противника» и выполнят боевые пуски по целям, имитирующим критически важные объекты условного противника.

«В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», - добавили в ЗВО.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер» способен поражать цели на дальности до 500 км. Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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