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В Севастополе ко Дню Победы восстановят уникальную технику времен Войны

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
18:55 29.11.2019
Ремонтники планируют восстановить СУ-100, ИСУ-122, ИСУ-152, автомобиль реактивной артиллерии БМ-13-12, автомобиль ЗИС-12.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Севастополь первым начал подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Великой Победы. Военную технику времен войны 1941-1945 годов увезли с Сапун-горы на реставрацию.

На территории мемориального комплекса находятся самоходные артиллерийские установки, боевая реактивная установка «Катюша», танки.

Всю технику, которая более полувека провела под открытым небом, на специальных транспортировочных платформах увезли на реставрацию в ремонтную базу в Симферополе.

Только после тщательного осмотра специалисты сделают вывод, какое оружие Победы получится реанимировать. При необходимости будут восстановлены или изготовлены изношенные детали.

Ремонтники планируют восстановить СУ-100, ИСУ-122, ИСУ-152, автомобиль реактивной артиллерии БМ-13-12, автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

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