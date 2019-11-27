День морской пехоты: кадры показательных выступлений в Севастополе

В Севастополе на главной базе Черноморского флота отметили День морской пехоты.

Бойцы отдельной бригады морской пехоты захватили автомобиль условных террористов и отразили атаку «противника», продемонстрировали навыки рукопашного боя.

Для гостей развернули выставку вооружения и военной техники, приготовили солдатскую кашу на полевой кухне.

Сегодня же ветераны и действующие военнослужащие возложили цветы к памятнику морпехам, погибшим в ходе боевых операций в мирное время.

День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 19 декабря 1995 года в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 года (16 ноября по старому стилю).