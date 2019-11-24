В Приамурье танк вытащил слетевший с трассы автобус: видео

Танк Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) принял участие в ликвидации последствий аварий в Приамурье. Операцию выполняли военнослужащие батальона обеспечения.

Сегодня, 24 ноября, танк вытащил пассажирский автобус, слетевший с проезжей части и повисший над обрывом. Обстановку усложнял лед на дороге, в связи с чем техника МЧС и другая спецтехника не сумели вытащить автобус. По этой причине было принято решение вызвать на помощь военных, сообщает «Амурская правда».

Операция прошла успешно. Кадры с места были опубликованы на YouTube.