Оборона позиций и огневое поражение противника: яркие кадры учений ВДВ

В ходе учений ВДВ в Волгоградской области командованием десантно-штурмового соединения было принято решение перейти к обороне на важном рубеже полигона Камышинский.

При поддержке авиации, артиллерии и танкового батальона, гвардейцы-десантники сдерживали все попытки «незаконных вооруженных формирований» проникнуть вглубь обороны.

«Уничтожение "противника" на подступах к позициям велось огнем штатного стрелкового оружия, гранатометов, танков, артиллерии и боевых машин. В течение дня десантники отрабатывали комплексное поражение целей на различных дистанциях», - рассказали в Минобороны России.

Огневое поражение условного противника осуществлялось на всех этапах оборонительного боя, с использованием разведывательно-ударного комплекса во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, а также разведывательно-огневым контуром во взаимодействии с артиллерией.

«На завершающем этапе учения бригада выполнила все задачи. Находясь в обороне, подразделения соединения отразили наступление "незаконных вооруженных формирований". Соединение выполнило свою задачу в обороне, получив высокую оценку», - отметил командир гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Евгений Тонких.

Предпринятую попытку высадки тактического десанта «противника» из вертолетов предотвратил огнеметный взвод. В дальнейшем, стремительной контратакой подразделения бригады с танковым батальоном, провели контратаку и завершили ее полным уничтожением живой силы, бронетехники и опорных пунктов противника.

Бригадное тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой проводится в период с 1 по 5 октября 2019 года на территориях Волгоградской и Саратовской областей.

Бригадное тактическое учение, под руководством начальника боевой подготовки Воздушно-десантных войск генерал-майора Сергея Волыка проходит в целях проверки готовности воинских частей соединения к практическим действиям.

Всего в учении задействовано свыше двух тысяч десантников, около 400 единиц боевой техники, из них более 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе около 30 танков Т-72БЗ, 50 единиц орудий и минометов, восемь самолетов Ил-76мд, четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8 АМТШ и четыре ударных вертолетов Ми-35.