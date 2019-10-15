Военные связисты рассказали, как используют FM-радиостанции для передачи «шифровок»

Самые секретные переговоры можно вести в открытом режиме по частотам, забитым помехами. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал начальник 16-го ЦНИИИ Министерства обороны РФ Валерий Жужома. Передавать зашифрованную информацию можно, подключившись к эфиру какой-либо радиостанции.

«Новые технологии обработки сигнала позволяют не обращать внимания на данный шум», - сказал Жужома.

Услышать «шифровки» ухом невозможно, а специальные приборы их легко вычисляют. Соответственно, обыватель, включивший эфир радиостанции, по которой передается засекреченная информация, не заметит работы связистов.

Военные связисты отмечают в этом году 100-летний юбилей. Дата у праздника фиксированная - 20 октября. Именно в этот день в 1919 году как самостоятельное подразделение были образованы специальные войска связи. Праздник военного связиста в нашей стране был утвержден в 2006 году указом президента РФ.

Войскам связи посвящен новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Связь есть», который вы можете увидеть в воскресенье, 20 октября, в 09:55 на телеканале «Звезда».