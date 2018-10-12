Минобороны РФ подвело итоги маневров «Восток-2018»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подвел итоги маневров «Восток-2018» в ходе коллегии военного ведомтства, которая состоялась в среду.

Сегодня Минобороны опубликовало инфографику, в которой представлены основные показатели, достигнутые в ходе крупнейших маневров в истории современной российской армии.

Так, по словам Шойгу, в них приняли участие войска и силы Восточного, Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также дальняя, военно-транспортная и оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил.

Всего было задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других боевых машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.

Непосредственно перед началом маневров руководство Вооружённых Сил проинформировало более 80 иностранных военных атташе и 187 журналистов о целях и задачах предстоящих действий войск и сил.

Мероприятие освещали 326 российских и зарубежных средств массовой информации.

С полигона Цугол велась прямая телевизионная трансляция розыгрыша боевых действий и смотра войск. На маневрах за действиями войск следило 87 наблюдателей из 59 стран мира.