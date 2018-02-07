Он смерть поближе подпускал – петербургские суворовцы провели акцию памяти майора Филипова

Акции памяти Героя России майора Романа Филипова, штурмовик Су-25 которого был сбит террористами в Сирии, проходят по всей стране уже несколько дней. Теперь к ним присоединилось и Петербургское суворовское училище. Его воспитанники исполнили песни и прочли стихи, посвященные подвигу летчика, которые написали сами.

«Со всех сторон боевики сползаются как пауки. Майор был ранен, но стрелял, он смерть поближе подпускал», - зачитали строчки кадеты.

После известий о гибели Филипова сразу несколько городов предложили увековечить его память. Воронежской школе номер 85, где учился герой, уже присвоили его имя. А в скором времени, его именем назовут улицы в Калининграде, Владивостоке и Новой Москве.

Роман Филипов погиб в сирийском Идлибе 3 февраля. При облете зоны деэскалации его штурмовик сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот катапультировался, но на земле попал в окружение террористов. Приняв бой и не пожелав сдаваться в плен, Филипов подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм летчику присвоено звание Героя России, указ накануне подписал Владимир Путин.

Пилота похоронят в родном городе Воронеже по желанию семьи, церемония пройдет с отданием воинских почестей 8 февраля.

Пилот второго Су-25 рассказал, что Роман Филипов приказал ему уходить в облака, однако напарник не стал бросать командира. Пытаясь спасти майора, он прикрывал его сначала в воздухе, а затем на земле, пока хватало топлива.