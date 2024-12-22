Четыре часа о самом важном: о чем говорил Путин на «Итогах года»

«Итоги года» с Владимиром Путиным - программа в прямом эфире, у которой уже традиционно совмещенный формат - пресс-конференции и общения с простыми россиянами. Обращений столько, что для их систематизации теперь используют искусственный интеллект. Главнейший вопрос, который удалось выделить - как Россия в развитии идет только вперед, когда мир теряет рассудок, страны говорят друг с другом на языке конфликта, а крупнейшие экономики штормит.

«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно - нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, "ужас-ужас". Ну "ужас". Но не "ужас-ужас-ужас"», - заявил Путин.

Основа основ – экономика, говорит президент. Именно она в современном мире индикатор и стабильности, и обороноспособности. Вопреки внешним угрозам и давлению наш экономический сектор в стабильном состоянии роста.

«В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, и четыре даже... Около восьми за два года. В Штатах – 5–6 процентов, в Еврозоне – 1 процент, в ведущей экономике Еврозоны, в Германии, – ноль. Судя по всему, и на следующий год будет ноль», - заявил Путин.

У нас же экономика растет, а безработица падает. Три процента – это рекорд. Рост промышленности составил 4,4 процента, а перерабатывающей промышленности – более 8 процентов. Да, инфляция высокая. Владимир Путин подчеркнул - рост цен должен быть на контроле и инструменты для этого есть. Важно думать о будущем - сказал президент, даже в тяжелейшие времена Великой Отечественной в нашей стране не забывали, что надо будет жить дальше. Но уже сейчас - в среднем по стране - рост зарплат перекрывает инфляцию.

«Эльвира (Набиуллина - Прим. ред.) мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная», - заявил Путин.

Вопрос, который сейчас волнует каждого - ход спецоперации. Эта тема продолжила прямую линию и заняла в ней ключевую роль.

«Мне бойцы, с которыми общаюсь регулярно, передают свои сувениры, передают шевроны, передают оружие какое-то и так далее. Совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени», - заявил Путин.

На полотне - подписи бойцов, их позывные. Владимир Путин подчеркнул, оно представляет все боевые знамена наших бойцов, которые прямо сейчас сражаются Россию, ежедневно меняя ситуацию на фронте.

«Движение идет по всей линии фронта каждый день. И, как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров, наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день. Почему это происходит? Сначала противник лезет, ему наносят серьезное поражение в технике, боеприпасах, в личном составе, а потом начинают сами движение вперед. Именно так у нас и происходит. Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. И в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем – и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, – удачи, победы и возвращения домой», - заявил Путин.

К разговору подключились и жители Курской области. Их конечно не может не волновать судьба родного края, домой хотят все.

«Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может. Вопрос о конкретной дате – извините, я сейчас просто не могу. Я представляю, я знаю, есть же планы. Они мне докладываются на регулярной основе. Но сказать, к такому числу – так не делается. И ребята же меня слышат. День-два, назову такую дату, они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут считаться с потерями. Мы не можем так поступать. День-два в данном случае не имеет большого значения, но: а) точно выбьют, и б) после этого можно будет оценить ущерб; но что самое главное: в) все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений», - заявил Путин.

Некоторые оценки Владимир Путин сделал уже сейчас - количество бронетехники, подбитой в Курской области, сопоставимо с числом уничтоженной за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Военную тематику продолжил уже вопрос нашего телеканала.

В очередной раз Верховный Главнокомандующий уточнил для всех – «Орешник» новейшее оружие средней и меньшей дальности с радиусом действия 5.5 тысяч километров. Западные системы ПВО против него просто бессильны. То же касается систем противоракетной обороны, которые Запад, вопреки всем договоренностям, поставил в Европе. Они установлены в Польше, и даже с дальностью перехвата в тысячу километров, и высотой в 500 километров просто не дотянутся до мест дислокации «Орешника», что бы там ни говорили зарубежные эксперты.

«Если те западные эксперты, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент, скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником", и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?», - заявил Путин.

И вопрос, который интересует весь мир. Почему систему назвали именно так – почему именно «Орешник»?

«Честно? Не знаю», - ответил Путин.

Слово дали и журналистам из недружественных стран. От ведущего американского телеканала NBC Кира Симмонса зал сначала был вынужден выслушать декларацию западной позиции. А уже потом был провокационный вопрос о встрече с Дональдом Трампом.

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду ко встрече, если он захочет этого. Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. О темпах развития экономики я уже сказал», - заявил Путин.

Путин подчеркнул – боеготовность наших Вооруженных сил удалось вывести на самый высокий уровень в мире, как и оборонную промышленность, которая уже работает и на перспективу. На Западе - наоборот. Предложение за спросом не успевает, и война им обходится все дороже..

«С нами практически воюют все страны НАТО. Мы говорили о нашей инфляции. А что там происходит? Один снаряд 155 миллиметров – он 2 года назад стоил 2 тысячи евро, теперь стоит 8 тысяч евро – в 4 раза подорожание. Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2 процентов на оборонные расходы, на которых всегда настаивал вновь избранный Президент США господин Трамп, странам НАТО не будет хватать. Не будет хватать и 3 процентов. Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, сегодня ни у одной армии мира», - заявил Путин.

Несколько раз президента спрашивали о переговорах с Украиной. Владимир Путин в очередной раз объяснил – Россия готова вести диалог без предварительных условий, на базе стамбульских договоренностей 2022 года с учетом реальной обстановки на земле. Но сторону, которую президент назвал в прямом и переносном смысле противной, это не устраивает. Да и главное - говорить не с кем. Официального главы государства там нет - в конституции Украины не прописана возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения.

«Если не с главой режима, то с кем? Если он сам нелегитимный. Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по линии исполнительных органов власти и силовых структур. И все, что они делают, исполняя его приказы, они знают, что они соучастники этой противоправной деятельности», - заявил Путин.

Нарушение прав человека стало политикой Киева. Яркий пример - гонения на РПЦ. Их Владимир Путин назвал уникальным для современного мира явлением, которое раскрывает саму суть украинской верхушки.

«Идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется. Вы сказали, они разрывают. Да, так и происходит. Понимаете, дело в чем? Эти люди ведь даже не атеисты. Атеисты – это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет, но это их вера, их убеждения. А это не атеисты. Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа», - заявил Путин.

Как не дороги киевскому режиму и жизни своего народа. И началось это не сейчас. Еще в 2014-ом году националисты показали свое лицо. Потом было истребление жителей Донбасса, мошенничество с Минскими соглашениями, уничтожение на Украине всего, что связано с Россией. Президент акцентирует - надежду на то, что с Киевом и Западом можно хоть о чем-то договориться, - стоило бы отбросить раньше. И вот, пожалуй, главное заявление всей прямой линии - не стоило медлить с началом СВО.

«Такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь и крымские события, они просто были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки к ним. Но почему мы начали? А потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, и ждать, пока ситуация для нас ухудшится», - заявил Путин.

Вопросами только глобальной политики прямая линия не могла ограничиться. Традиционно много россияне спрашивали о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день. Президент рассказал о планах на поддержку льготной ипотеки - никаких лимитов на семейную ипотеку быть не должно, а для семей в новых регионах и в городах, где строится мало новой недвижимости - будут действовать отдельные программы поддержки. Назрел и вопрос миграционной политики – как заявил Владимир Путин - для регулирования этого вопроса может быть создано отдельное ведомство. Волновало людей и будущее сфер ЖКХ, строительства, инфраструктуры, особо актуальных в новых территориях.

«Хватит, даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 года. В течение ближайших пяти-шести лет мы должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов, и все это будет сделано», - заявил Путин.

Были на прямой линии и забавные моменты - формулировки некоторых журналистов просто не оставляли президенту выбора. От серьезного формата пришлось переходить к ответам с долей юмора.

«Даже не знаю, говорить мне это или нет? Расскажу. Знаете этот известный анекдот, шуточку, когда за столом семья сидит, и маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: слово назовите из трех букв. Мама ему – ложкой по лбу. Он говорит: за что, это же дом! Папаша берет, жене – бум: о доме надо думать! О доме надо думать», - пошутил Путин.

Однако много времени юмору уделять в последнее время не получается. Обстановка в мире - кипит. Время испытаний. Об этом президент рассказал во время традиционного для прямой линии блица. Быстрый жанр. Вопрос: как изменился Путин за почти три года спецоперации.

«Эти три года, два с лишним, они конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня. Вы знаете, я вам скажу откровенно: мы сейчас и шутим здесь, и смех в зале раздается, а я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», - заявил Путин.

Другой вопрос о счастье. Считает ли Путин себя счастливым человеком?

«Счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят их матери и жены, не обнимут их дети, пока наши молодые люди, девушки, юноши не будут создавать нужное количество – нам, для страны, для России – семей и заводить детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы. Только тогда можно, наверное, будет сказать, что я счастлив», - заявил Путин.

В заключение прямой линии президент просто обратился к россиянам. Без вопроса - озвучил то, что хотел.

«Я сказал сейчас про то, что отношусь к России, как к своей семье. В преддверии Нового года – это семейный праздник – и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успехов, счастья и благополучия», - заявил Путин.

У прямых линий нет определенного временного формата. Они длятся столько сколько нужно, столько сколько посчитает необходимым президент. В этот раз программа длилась 4 часа 27 минут, за которые удалось разобрать более семи десятков так волнующих всех вопросов. Но и на этом работа не заканчивается - многие обращения будут рассмотрены позже - уже за кадром.