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Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским

Президент заявил, что Россия будет говорить с главой киевского режима в случае, если Зеленский пойдет на выборы и одержит победу.
Игнат Далакян 2024-12-19 14:39:43
© Фото: Стрингер, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Владимиром Зеленским. 

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность... Мы будем с любым человеком разговаривать», - сказал глава государства в ходе большой пресс-конференции «Итоги года».

По его словам, на данный момент если Украина хочет идти по пути мирного урегулирования конфликта, то они в состоянии организовать внутри страны этот процесс. Однако на нынешний момент, по словам президента РФ, на Украине легитимными являются Верховная рада и ее председатель.

Ранее президент России заявлял об утрате государственности киевским режимом. По словам Путина, конституция Украины не продлевает президентскую власть, а военное положение не является аргументом.

#Украина #итоги года #Владимир Путин #Владимир Зеленский #пресс-конференция #условия
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