Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Владимиром Зеленским.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность... Мы будем с любым человеком разговаривать», - сказал глава государства в ходе большой пресс-конференции «Итоги года».

По его словам, на данный момент если Украина хочет идти по пути мирного урегулирования конфликта, то они в состоянии организовать внутри страны этот процесс. Однако на нынешний момент, по словам президента РФ, на Украине легитимными являются Верховная рада и ее председатель.

Ранее президент России заявлял об утрате государственности киевским режимом. По словам Путина, конституция Украины не продлевает президентскую власть, а военное положение не является аргументом.