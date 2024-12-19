Путин: на Украине идет растерзание церкви на глазах всего мира

На Украине на глазах у всего мира происходит растерзание церкви. Такое заявление сделал во время прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих... Это как расстрел все равно», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что все во всем мире предпочитают этого не замечать. При этом он выразил уверенность, что тем, кто это делает, рано или поздно аукнется.

«Они ведь даже не атеисты. Атеисты ведь тоже верят, что Бога нет», - сказал Путин.

Киевский режим регулярно совершает нападки на УПЦ. Так, 17 октября в Черкассах неизвестные ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора во время ночной литургии и силой выгнали прихожан из храма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала осудить это преступление против верующих.