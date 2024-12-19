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«Это безобразие»: Путин о лимитах на семейную ипотеку

Президент пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек.
Ирина Егорова 2024-12-19 14:40:55
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Не должно быть никаких лимитов для семейной ипотеки, заявил президент. Этот вопрос уже обсуждался с правительством, уточнил российский лидер.

«В конечном итоге это связано с субсидией со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть - получать 6% от тех, кто использует кредит, а разницу между банковской ставкой и 6% должно возмещать государство», - объяснил Путин.

По его словам, и сельская ипотека также не должна иметь лимитов. Глава РФ подчеркнул, что это должно касаться любых программ, и пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек.

В настоящий момент программа семейной ипотеки в России по ставке 6% на покупку жилья в новом доме или строительство своего дома продлена до 2030 года.

#в стране и мире #Владимир Путин #Банки #ипотека #жилье #Молодая семья
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