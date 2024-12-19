Путин: я стал меньше шутить и почти перестал смеяться

Российский президент Владимир Путин с начала специальной операции стал меньше шутить. В этом глава государства признался в ходе большой пресс-конференции. Он также отметил, что почти перестал смеяться.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», - сказал российский лидер.

Президент добавил, что прошедшие три года стали серьезным испытанием для всей страны.

Также, по словам Владимира Путина, решение о начале специальной операции необходимо было принять раньше. Глава государства подчеркнул, что следовало провести более серьезную, системную подготовку.