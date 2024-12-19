МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: я стал меньше шутить и почти перестал смеяться

Президент рассказал об изменениях, которые произошли с ним за время специальной операции.
Сергей Лебедев 2024-12-19 16:04:17
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин с начала специальной операции стал меньше шутить. В этом глава государства признался в ходе большой пресс-конференции. Он также отметил, что почти перестал смеяться.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», - сказал российский лидер.

Президент добавил, что прошедшие три года стали серьезным испытанием для всей страны.

Также, по словам Владимира Путина, решение о начале специальной операции необходимо было принять раньше. Глава государства подчеркнул, что следовало провести более серьезную, системную подготовку.

#Россия #прямая линия #РФ #Владимир Путин #Президент #пресс-конференция #глава государства #СВО
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 