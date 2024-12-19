Путин ответил на вопрос «Звезды» о названии ракеты «Орешник»

Президент России Владимир Путин признался, что не знает, почему гиперзвуковой комплекс «Орешник» получил такое название. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова на пресс-конференции «Итоги года».

«Честно? Не знаю», - ответил Верховный главнокомандующий.

Президент РФ отметил, что новые противоракеты, стоящие в Польше, не достанут до «Орешника». Путин подчеркнул, что дальность «Орешника» составляет до 5,5 тысячи километров.

Также российский президент заявил, что сам окончательно принимал решение насчет производства «Орешника». По его словам, сбить эту ракету шансов ни у кого нет.