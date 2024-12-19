Путин: я отношусь к России как к своей семье

Президент Владимир Путин относится к России как к своей семье. Об этом он заявил во время большой пресс-конференции. Глава государства подчеркнул, что радуется успехам россиян, как радовался бы успехам близких.

«Я отношусь к России как к своей семье», - сказал президент.

Напомним, сегодня прошла большая пресс-конференция Владимира Путин. Она была совмещена с элементами прямой линии.

Длилось мероприятие 4 часа 27 минут. Президент ответил на десятки вопросов, в том числе и от иностранных журналистов.