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Путин: я отношусь к России как к своей семье

Об этом заявил президент в завершение большой пресс-конференции.
Сергей Лебедев 2024-12-19 16:38:36
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин относится к России как к своей семье. Об этом он заявил во время большой пресс-конференции. Глава государства подчеркнул, что радуется успехам россиян, как радовался бы успехам близких.

«Я отношусь к России как к своей семье», - сказал президент.

Напомним, сегодня прошла большая пресс-конференция Владимира Путин. Она была совмещена с элементами прямой линии.

Длилось мероприятие 4 часа 27 минут. Президент ответил на десятки вопросов, в том числе и от иностранных журналистов.

#Россия #в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #Президент #пресс-конференция
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