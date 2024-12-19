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Путин заявил о росте зарплат в РФ быстрее инфляции

Президент РФ отметил, что инфляция в стране составляет 9,2-9,3%.
Никита Матосов 2024-12-19 12:24:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин заявил, что рост экономики РФ может быть 3,9% и даже 4%. По словам президента, заработные платы россиян в реальном выражении выросли быстрее инфляции.

Путин отметил, что когда он говорит про рост зарплат и экономики - это усредненный показатель. По его словам, доходы и зарплаты росли быстрее выпуска товарной массы.

По словам президента РФ, рост цен в России объясняется тем, что предложение не успевает за спросом. Реальные же заработные платы в реальном выражении в 2024 году выросли на 9%.

Путин в ходе «Итогов года» отметил, что правительство РФ работает эффективно, думая о будущем.

#зарплата #инфляция #Итоги года с Владимиром Путиным
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