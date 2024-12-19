Путин отметил рост в 8% экономики РФ, сравнив ее с США и ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика продемонстрировала рост в 8%. Он сравнил ее с экономиками стран Евросоюза и США. Такие показатели он озвучил во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент отметил, что в 2023 году рост экономики составил 3,6%. В этом году ожидается 3,9-4,0%.

«Подсчет результатов конца года - он досчитывается практически в I квартале следующего, 2025-го в данном случае, года. И может быть, будет и 4%. Это означает, что за два года у нас рост экономики составил около 8%», - заявил Путин.

Он добавил, что в США этот показатель на уровне 5,6%, а в Евросоюзе - 1%. При этом в ведущей экономике еврозоны, Германии, - 0%.