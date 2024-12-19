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Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

Глава государства ответил анекдотом на вопрос о возможном затоплении континентов.
Игнат Далакян 2024-12-19 16:11:26
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трех букв на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года».

«За столом семья сидит, и маленький мальчик, разгадывая кроссворд, говорит:"Слово назовите из трех букв". Мама ему - бум! Ложкой по лбу. Он говорит: "За что?! Это же - дом". Папа жене - бум! "О доме надо думать!"», - рассказал Путин.

Шутку глава государства привел в пример, отвечая на вопрос о возможном затоплении континентов. Российский лидер добавил, что думать нужно о климатической ситуации в российских регионах, прежде всего в прибрежных.

На «Итогах года» Владимир Путин также процитировал знаменитого писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о слабости России.

#дом #Владимир Путин #«Континент» #Затопление #потопы #Анекдот #слово из трех букв
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