Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трех букв на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года».

«За столом семья сидит, и маленький мальчик, разгадывая кроссворд, говорит:"Слово назовите из трех букв". Мама ему - бум! Ложкой по лбу. Он говорит: "За что?! Это же - дом". Папа жене - бум! "О доме надо думать!"», - рассказал Путин.

Шутку глава государства привел в пример, отвечая на вопрос о возможном затоплении континентов. Российский лидер добавил, что думать нужно о климатической ситуации в российских регионах, прежде всего в прибрежных.

На «Итогах года» Владимир Путин также процитировал знаменитого писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о слабости России.