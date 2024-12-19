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ИИ проанализировал главные темы обращений Путину

Граждане России больше всего переживают за вопросы, связанные с жильем и медициной.
Марина Крижановская 2024-12-19 12:24:04
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Искусственный интеллект подсчитал, что россияне больше всего переживают за жилищные вопросы и медицинское обслуживание.

Также их волнует транспортная доступность, финансы, кредиты и мошенничество, поиски военнослужащих, а также начисление пенсий, газификация. Обо всем этом стало известно перед началом трансляции «Итогов года с Владимиром Путиным».

В подготовке этой программы и в работе с обращениями граждан активно участвовал ИИ от Сбера - GigaChat. Эта система сделала вывод, умея не только расшифровывать аудиосообщения в текст, но и распознавать смысл проблемы.

Так, 20% вопросов касались социальной политики, по 9% - жилья и экономики, по 8% - здравоохранения и ЖКХ. Еще по 6% вопросов затронули темы проводимой спецоперации и инфраструктуры.

#в стране и мире #ии #искусственный интелект #обработка обращений #вопросы россиян
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