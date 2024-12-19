Путин сообщил, что готов поговорить и встретиться с Трампом в любое время

Российский президент Владимир Путин заявил, что может провести разговор и встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время. Это заявление прозвучало во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Вы сказали, что мы можем предложить или я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. <...> И я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и к встрече, если он захочет этого», - отметил Путин.

Он добавил, что не разговаривал с Трампом более четырех лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путину не направляли приглашение на инаугурацию Трампа. При этом через несколько дней после выборов в США Кремль не стал исключать общение президента РФ с Трампом до инаугурации.

Очередные выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Американский народ из двух кандидатов - вице-президента США Камалы Харрис от Демократической партии и бизнесмена Дональда Трампа от Республиканской партии - отдал предпочтение Трампу.

Он победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков, заручившись 50,5% голосами избирателей США, в то время как Харрис - только 48,0%.