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Путин сообщил, что готов поговорить и встретиться с Трампом в любое время

Российский президент ответил на вопрос о готовности к встрече с новым избранным президентом США.
Марина Крижановская 2024-12-19 13:33:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин заявил, что может провести разговор и встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время. Это заявление прозвучало во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». 

«Вы сказали, что мы можем предложить или я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. <...> И я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и к встрече, если он захочет этого», - отметил Путин.

Он добавил, что не разговаривал с Трампом более четырех лет. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путину не направляли приглашение на инаугурацию Трампа. При этом через несколько дней после выборов в США Кремль не стал исключать общение президента РФ с Трампом до инаугурации.

Очередные выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Американский народ из двух кандидатов - вице-президента США Камалы Харрис от Демократической партии и бизнесмена Дональда Трампа от Республиканской партии - отдал предпочтение Трампу.

Он победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков, заручившись 50,5% голосами избирателей США, в то время как Харрис - только 48,0%.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #встреча
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