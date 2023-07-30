О конфронтации с США, спецоперации и зерновой сделке: о чем сказал Путин на пресс-конференции в Петербурге

Президент рассказал о том, что противник в зоне СВО отброшен, Крымский мост защитят, а Африка получит российское зерно.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Даничев РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию после окончания саммита Россия-Африка. Глава государства ответил на вопросы журналистов о связях с Африкой, ходе спецоперации на Украине и обострении отношений с Западом. «Звезда» собрала главное из заявлений Владимира Путина.

О странах Африки и их мирной инициативе

Путин заявил об огромном потенциале стран Африки, который нарастает с геометрической прогрессией. Президент напомнил о вкладе СССР в освобождение стран континента, сказав, что «ведущий голос и автомат Калашникова были гораздо эффективнее в то время».

Африка настроена к России в высшей степени положительно, отметил российский лидер. Между нашими странами небольшой товарооборот, но колоссальный потенциал, сказал он.

Путин сообщил, что бесплатные поставки зерна РФ в беднейшие страны Африки начнутся в течение 3-4 месяцев. Президент сказал, что готовность России поставлять зерно африканским странам бесплатно никак не связана с мирной миссией этих государств по Украине.

О спецоперации и потерях Киева

С начала так называемого контрнаступления 4 июня Киев потерял 415 танков и 1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса, сказал Путин. При этом две трети бронетехники, которую потеряла Украина, - западного производства.

Президент заявил, что на всех направлениях спецоперации противник остановлен и отброшен. Российские войска подразделения сами переходят в контрнаступление: продвижение ВС РФ на одном из участков составило 15 километров по линии боевого соприкосновения и примерно 4 километра в глубину.

Глава государства сказал, что получил технические предложения по физической защите Крымского моста. Эти меры недорогие и надежные, сообщил он. Когда они будут реализованы, «это будет видно», сказал российский лидер.

Путин задался вопросом, почему современная Украина выстраивает свою идентичность на основе неонацизма. Президент отметил, что Запад устраивает использование киевского режима в качестве инструмента борьбы с Россией.

О зерновой сделке и продовольственной безопасности

Глава государства прокомментировал выход РФ из зерновой сделки. По его словам, Москва занимает позицию - «сначала выполните наши требования, потом мы вернемся в зерновую сделку».

Путин обратил внимание на то, что цены на зерно на мировом рынке выросли после выхода России из сделки. Таким образом, наша страна больше заработает на продаже продовольствия и поделится этим доходом с беднейшими странами, поставив бесплатно зерно в Африку.

Российский лидер объяснил, что мировые продовольственные и энергетические проблемы начались не в связи со спецоперацией РФ на Украине, а с того, что страны Запада стали скупать продовольствие на «вертолетные деньги» и отказываться от традиционных источников энергии.

Об отношениях со странами Запада

Россия готова к любому сценарию, но прямого военного столкновения с США не хочет, заявил глава государства, комментируя инциденты с ВВС США в Сирии.

Путин ответил также на вопрос о возвращении боевиков Азова* (террористическая организация, запрещена в РФ) из Турции. По его словам, с Анкарой были договоренности на их счет, но конкретнее развивать эту тему президент не стал. Глава государства сказал также, что «азовцев» меняли российских летчиков, и когда это в наших интересах, это можно делать.

Введение польских военнослужащих на территорию Украины может быть началом пути к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши, сказал российский лидер. Глава государства добавил, что Россия видит угрозу национальной безопасности Украины, «но это не наше дело».

Об иноагентах

Путин ответил на вопрос об уголовных делах, в частности, в отношении Бориса Кагарлицкого** (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгении Беркович. Президент подчеркнул, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседней страной и должно быть определенное отношение к тем людям, которые наносят ущерб внутри страны.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Борис Кагарлицкий - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.