Президент России Владимир Путин заявил, что были определенные договоренности по данному вопросу с турецкой стороной.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о передаче киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Договоренности были. Других комментариев не будет», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главари полка «Азов»* не должны были возвращаться из Турции до завершения конфликта на Украине. Представитель Кремля добавил, что российскую сторону о соответствующем решении Анкары в известность никто не поставил.

По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, передача боевиков «Азова»* Киеву нехорошо характеризует Турцию. Он охарактеризовал действия Анкары как «невыполненные обязательства в этой части».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.