Путин ответил на вопрос о возвращении боевиков Азова* из Турции
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о передаче киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ).
«Договоренности были. Других комментариев не будет», - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главари полка «Азов»* не должны были возвращаться из Турции до завершения конфликта на Украине. Представитель Кремля добавил, что российскую сторону о соответствующем решении Анкары в известность никто не поставил.
По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, передача боевиков «Азова»* Киеву нехорошо характеризует Турцию. Он охарактеризовал действия Анкары как «невыполненные обязательства в этой части».
* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.