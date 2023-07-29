«Ведущий голос и автомат Калашникова»: Путин оценил роль России в освобождение Африки
Глава российского государства заявил об огромном экономическом потенциале Африки.
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Президент Владимир Путин напомнил о вкладе России в освобождение Африки.
«Ведущий голос и автомат Калашникова были гораздо эффективнее в то время. Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение», - сказал Путин.
В целом, Африка обладает огромным потенциалом, подчеркнул президент. Сегодня в странах континента проживает 1,5 млрд человек и это, в основном, молодое население, уточнил глава государства.