В стране и мире «Ведущий голос и автомат Калашникова»: Путин оценил роль России в освобождение Африки Ян Брацкий Глава российского государства заявил об огромном экономическом потенциале Африки. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Владимир Путин напомнил о вкладе России в освобождение Африки. «Ведущий голос и автомат Калашникова были гораздо эффективнее в то время. Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение», - сказал Путин. В целом, Африка обладает огромным потенциалом, подчеркнул президент. Сегодня в странах континента проживает 1,5 млрд человек и это, в основном, молодое население, уточнил глава государства. Экспертное мнение и аналитика