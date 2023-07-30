Путин рассказал, к чему может привести введение польских войск на Украину

По словам президента РФ, ввод польских воинских подразделений на Украину может быть началом отторжения ее западных территорий.

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Введение польских военнослужащих на территорию Украины может быть началом пути к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита «Россия - Африка».

«Там (на Украине. - Прим. ред.) уже вбрасываются идеи введения определенных польских воинских подразделений в более широком плане - для обеспечения безопасности», - сказал он.

Глава государства также заявил, что Россия видит угрозу национальной безопасности Украины, «но это не наше дело».

«Угрозу нашей национальной безопасности не видим, но, судя по всему, к этому дело и идет», - сказал российский лидер.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным заявил, что считает неприемлемой передачу украинских земель Польше. Как отметил белорусский лидер, если Западная Украина попросит о помощи, то Минск ее окажет.

В начале этого года экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил, что власти страны рассматривали вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции. Однако польский премьер Матеуш Моравецкий опровергнул слова бывшего министра иностранных дел.