«Мы всегда готовы к любому сценарию»: Путин прокомментировал активизацию ВВС США в Сирии
Россия готова к любому сценарию, но прямого военного столкновения с США не хочет, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инциденты с ВВС США в Сирии.
Президент подчеркнул, что Россия и США есть механизм для предотвращения конфликтов в небе в Сирийской Арабской Республике. По его словам, руководители общаются напрямую и могут проконсультироваться по любому вопросу.
«Столкновений никто не хочет. Если кто-то захочет, - не мы, - то мы готовы», - сказал президент.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно сообщал об участившихся опасных сближениях с военной техникой американской коалиции в небе над Сирией. Российская сторона обеспокоена явным провокационным и агрессивным характером действий в отношении беспилотных летательных аппаратов ВКС России, заявляли в ЦПВС.