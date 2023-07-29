Путин: Африка настроена к России в высшей степени положительно

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Африканский континент настроен к России в высшей степени положительно. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства признался, что ни один африканский лидер из тех, с кем он провел встречи и личные беседы, ничего не просил. Партнеры ищут взаимовыгодные и интересные проекты, сказал президент.

«В эти три дня мне было приятно осознавать - африканский континент настроен к нам в высшей степени дружественно и положительно <...>У нас небольшой товарооборот, но потенциал колоссальный. Наши африканские друзья, они не просят каких-то подачек», - заявил Путин.

Глава государства высоко оценил проделанную на континенте работу в прежние годы, когда создавался задел дружеских и партнерских отношений. Сейчас необходимо начинать работать по-новому, используя наработанный опыт, предложил российских лидер.