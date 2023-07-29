Путин: сначала выполните наши требования, потом мы вернемся в зерновую сделку

По словам президента, готовность РФ поставлять зерно на континент бесплатно никак не связана с африканской мирной миссией по Украине.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал выход РФ из зерновой сделки. По его словам, текущая позиция Москвы - «сначала выполните наши требования, потом мы вернемся в зерновую сделку».

Глава государства рассказал подробнее о намерении России поставлять продовольствие странам Африки. По его словам, готовность РФ поставлять зерно на континент бесплатно никак не связана с африканской мирной миссией по Украине.

Путин подчеркнул, что бесплатные поставки зерна РФ в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение 3-4 месяцев. Он обратил внимание на то, что цены на зерно на мировом рынке выросли после выхода России из сделки. Следовательно, наша страна больше заработает на продаже продовольствия, сказал президент.

Таким образом, поставив бесплатно продовольствие в Африку, Россия поделится частью дохода от роста цен на зерно, сказал Путин.

Глава государства также назвал товарооборот со странами Африки небольшим, но высоко оценил потенциал возможного сотрудничества. Партнеры ищут взаимовыгодные и интересные проекты, сказал президент.