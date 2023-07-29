Путин заявил об огромном потенциале стран Африки

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что в странах Африки - огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией. Он положительно отметил помощь, которую странам африканского континента оказывали во время Советского Союза.

«Бытовало мнение, что зря тратили деньги на Африку, а сейчас с благодарностью об этом думаем, это задел прочности сотрудничества», - добавил президент.

Об этом президент рассказал журналистам во время пресс-конференции.