Путин: Россия ударила по местам производства беспилотников, которыми Киев атаковал Крымский мост

Технические меры по защите Крымского моста будут реализованы, сказал президент.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин заявил, что получил технические предложения по физической защите Крымского моста. Это не так дорого, но должно быть надежно, сказал он.

Когда эти меры по защите Крымского моста будут реализованы, «это будет видно», сказал глава государства.

Россия нанесла удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев атаковал Крымский мост, сказал Путин.

Ранее глава СБУ Василий Малюк, выступая перед журналистами, признал, что террористический акт на Крымском мосту 8 октября 2022 года - дело рук Службы безопасности Украины.