Путин заявил, что на всех направлениях СВО противник остановлен и отброшен

Владимир Путин отметил, что подразделения ВС РФ не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» заявил, что на всех направлениях специальной военной операции противник остановлен и отброшен.

«Наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки». - сказал он.

По словам главы государства, российские войска продвинулись на двух участках, подчеркнув, что на одном из направлений продвижение ВС РФ составило 15 километров по линии боевого соприкосновения и примерно 4 километра в глубину обороны ВСУ.

«Делают это для того, чтобы улучшить свое положение, высотки занимают, опорные пункты новые создают. Действуют уверенно», - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что к настоящему моменту Киев в ходе контрнаступления потерял 415 танков и 1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса. Путин добавил, что две трети потерь в бронетехнике украинских националистов - западного производства.