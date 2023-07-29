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Путин заявил, что на всех направлениях СВО противник остановлен и отброшен

Максим Крюков
23:20 29.07.2023
Владимир Путин отметил, что подразделения ВС РФ не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» заявил, что на всех направлениях специальной военной операции противник остановлен и отброшен.

«Наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки». - сказал он.

По словам главы государства, российские войска продвинулись на двух участках, подчеркнув, что на одном из направлений продвижение ВС РФ составило 15 километров по линии боевого соприкосновения и примерно 4 километра в глубину обороны ВСУ.

«Делают это для того, чтобы улучшить свое положение, высотки занимают, опорные пункты новые создают. Действуют уверенно», - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что к настоящему моменту Киев в ходе контрнаступления потерял 415 танков и 1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса. Путин добавил, что две трети потерь в бронетехнике украинских националистов - западного производства.

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