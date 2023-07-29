Путин: две трети потерь в бронетехнике ВСУ - иностранного производства

Президент рассказал об изменении тактики украинских войск: они берегут технику после больших потерь и наступают пешим порядком.

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На данный момент Киев потерял в контрнаступлении 415 танков и 1300 с лишним единиц бронемашин разного класса, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по результатам саммита «Россия-Африка». Две трети потерь в бронетехнике ВСУ - западного производства, сказал он.

Президент рассказал об изменении тактики украинских войск: они берегут технику, в отличие от людей, после больших потерь и наступают пешим порядком.

«Есть изменения. Подвозят на передний край людей, бросают и сразу исчезают», - сказал глава государства.

Российский лидер напомнил также о вкладе России в освобождение Африки.