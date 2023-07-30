Путин: у нас 2023 год и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта

Президент высказался об отношении к людям, которые внутри страны работают против ее интересов.

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Президент России Владимир Путин высказался об отношении к людям, которые внутри страны работают против ее интересов. По словам президента, сейчас 2023 год, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседней страной.

«И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должен быть», - сказал Путин.

Путин сказал, что никогда не слышал фамилий политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгении Беркович, об аресте которых его спросили. По словам президента, он не знает, «что они сделали, что с ними сделали».

«Это просто я говорю вам об отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают», - сказал Путин.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон о штрафах для пособников иноагентов в размере до 300 тысяч рублей за неисполнение в срок требований или предписаний Минюста.

* Борис Кагарлицкий - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.