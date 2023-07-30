Путин ответил на вопрос о том, какой видит Украину после победы России

Президент России Владимир Путин возмутился, почему современная Украина выстраивает свою идентичность на основе неонацизма.

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Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита «Россия - Африка» ответил на вопрос журналистов о том, какой он видит Украину после победы РФ в специальной военной операции.

«Я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность. Все бы ничего. Что здесь плохого?» - сказал он.

Российский лидер напомнил, что после распада СССР в 1991 году Украина является независимым государством, однако задался вопросом, «почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма».

«Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, с такими, как Бандера и Шухевич?» - сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что его поражает «глупость тех людей, которые это делают». Путин также отметил, что Запад устраивает использование киевского режима в качестве инструмента борьбы с Россией.

«Они все, что угодно готовы использовать, как использовали в свое время в борьбе с нами на Кавказе "Аль-Каиду"* (террористическая организация, запрещена в РФ) и другие терорганизации», - заключил Путин.

Ранее российский президент уже поднимал вопрос двойных стандартов стран стран западного мира. На пленарном заседании Петербургского экономического форума Владимир Путин заявил, что на Западе сделали вид, что забыли деяния террористов «Аль-Каиды»*, когда она начала воевать против РФ на Кавказе.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.