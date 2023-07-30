«Все началось не с СВО»: Путин объяснил, как Запад пришел к экономическому кризису
Мировые продовольственные и энергетические проблемы начались не вчера и не в связи с началом спецоперации России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Все началось раньше, когда страны преодолевали последствия пандемии коронавируса. США и государства Западной Европы начали давать деньги в отдельные отрасли, предприятиям и пострадавшим гражданам.
В России делали то же самое: выделяли помощь семьям с детьми, людям, которые потеряли работу. Давали деньги малому бизнесу, но при определенных условиях, сказал президент. У нас это было точнее, более адресно, и мы тратили меньше денег, но эффект был не хуже, чем на Западе.
«Там же просто разбрасывали деньги. А откуда брали? Эмиссия», - сказал глава государства.
По словам Путина, на Западе стали печатать огромные деньги, такой эмиссии не было десятилетия. Начали раздавать деньги, в том числе населению, начали скупать продовольствие. Это привело к тому, что США продали продовольствия на внешних рынках меньше, чем закупили по импорту. Начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков», - сказал Путин.
После этого цены на продовольствие в мире взлетели, заявил глава государства. То же самое было в сфере энергетики. В Германии, пугая население глобальным потеплением, начали закрывать атомную энергетику, отказываться от российского газа, от угля.
«Послушайте, не может же из воздуха все синтезироваться электричество. Одного солнца и ветра недостаточно. Очень дорого, невозможно обеспечить конкурентоспособность энергетики на таких технологиях», - сказал Путин.
Это привело к росту цен на энергоносители. Объем инвестиций в нефтегазовую отрасль за последнее десятилетие упал до критического уровня, сказал российский лидер.
Владимир Путин также прокомментировал выход РФ из зерновой сделки. По его словам, Москва готова вернуться к этой инициативе, после того как будут выполнены требования России.