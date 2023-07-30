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«Все началось не с СВО»: Путин объяснил, как Запад пришел к экономическому кризису

Владимир Рубанов
00:47 30.07.2023
По словам президента, в США и Европе стали печатать огромные деньги и сметать продовольствие с мировых рынков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мировые продовольственные и энергетические проблемы начались не вчера и не в связи с началом спецоперации России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Все началось раньше, когда страны преодолевали последствия пандемии коронавируса. США и государства Западной Европы начали давать деньги в отдельные отрасли, предприятиям и пострадавшим гражданам.

В России делали то же самое: выделяли помощь семьям с детьми, людям, которые потеряли работу. Давали деньги малому бизнесу, но при определенных условиях, сказал президент. У нас это было точнее, более адресно, и мы тратили меньше денег, но эффект был не хуже, чем на Западе.

«Там же просто разбрасывали деньги. А откуда брали? Эмиссия», - сказал глава государства.

По словам Путина, на Западе стали печатать огромные деньги, такой эмиссии не было десятилетия. Начали раздавать деньги, в том числе населению, начали скупать продовольствие. Это привело к тому, что США продали продовольствия на внешних рынках меньше, чем закупили по импорту. Начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков», - сказал Путин.

После этого цены на продовольствие в мире взлетели, заявил глава государства. То же самое было в сфере энергетики. В Германии, пугая население глобальным потеплением, начали закрывать атомную энергетику, отказываться от российского газа, от угля.

«Послушайте, не может же из воздуха все синтезироваться электричество. Одного солнца и ветра недостаточно. Очень дорого, невозможно обеспечить конкурентоспособность энергетики на таких технологиях», - сказал Путин.

Это привело к росту цен на энергоносители. Объем инвестиций в нефтегазовую отрасль за последнее десятилетие упал до критического уровня, сказал российский лидер.

Владимир Путин также прокомментировал выход РФ из зерновой сделки. По его словам, Москва готова вернуться к этой инициативе, после того как будут выполнены  требования России.

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