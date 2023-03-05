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«Федор - ты наш герой»: как мальчик из Брянской области стал символом борьбы с украинскими боевиками

Алексей Курильченко
Константин Исаев
22:36 05.03.2023
Брянская область на этой неделе подверглась атаке украинских диверсионных групп. И это нападение показало - у боевиков нет ничего святого и они готовы стрелять даже в спины напуганным детям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Раннее утро, четверг, 2 марта. Приграничное село Любечане Брянской области. Рабочий местной котельной забрал младшеклассников, чтобы отвезти их на своей машине в соседний поселок в школу. Но этот спокойный будничный маршрут прервала автоматная очередь украинских диверсантов. Водитель погиб на месте, перепуганным детям удалось сбежать.

На кадрах оперативной съемки ФСБ - изрешеченная пулями красная «Нива», на которой детей везли в школу. Неподалеку силовики обнаружили еще один расстрелянный автомобиль - «семерку», и второго погибшего мужчину за рулем. По машинам били в упор, и диверсанты просто не могли не видеть - они целенаправленно стреляют по безоружным и беззащитным людям. Владимир Путин на открытии образовательного центра «Машук» однозначно охарактеризовал действия украинских боевиков.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, своих традиций и языка», - заявил президент.

Климовский район, на который напали украинские диверсанты - самый западный участок российско-украинской границы. По другую сторону - Черниговская область. И село Любечане - самое близко расположенное к кордону. Также близко находится и село Сушаны, которое в тот же день подверглось атаке беспилотника. При отступлении террористы бросили на месте совершения терактов бросили часть оружия - ФСБ опубликовали фото противотанковой мины немецкого производства, использованного  гранатомета, предположительно тоже немецкого. Представители местной администрации рассказали - в Любечанах и Сушанах работали две террористические группы.

«Первое, что мы узнали, что группа работала в Любечане, а потом через полтора часа позвонили из Сушаны и сказали, что у них ходят люди в форме и с повязками. Мы сообщили в пограничную и там приняли меры», - рассказал глава администрации Новоропского сельского поселения Виталий Самусев.

По всему Климовскому району усилены меры безопасности - на дорогах блокпосты, круглосуточно дежурят силовики. Убегая, боевики оставили в окрестностях большое количество взрывных устройств различных типов - саперы тщательно обследуют каждый метр. Последние действия киевского режима очень напоминают почерк террористов на Северном Кавказе в середине 90-х. Тогда банды Хаттаба и Басаева устроили настоящий террор против самых абсолютно беззащитных  людей.

В 1995 году только в Буденновске отрядом Басаева было убито 129 человек, больше пятисот человек были ранены. В заложники тогда попали беременные женщины и младенцы - террористы захватили в заложники рожениц в роддоме. И их украинские последователи пошли стопами печально известных предшественников - с 2014 года расстреливая мирных жителей Донбасса, а теперь и устраивая такие диверсионные вылазки.

За прошедший год Киев, окончательно убедившись в своей полной безнаказанности, идет на любые провокации. Эту уверенность ему привил так называемый коллективный Запад и в первую очередь покровители из Вашингтона - многомиллиардными вливаниями и бесконечной накачкой оружием. На месте брянского теракта также обнаружили брошенное оружие НАТОвского производства. В российском МИД задались вопросом о квалификации этих государств как соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма. А посол России в США Анатолий Антонов заявил о фактически выданном Украине карт-бланше.

«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США», - заявил Антонов.

Именно из-за такой безнаказанности Киева в брянском теракте пострадали самые беззащитные - дети. При нападении на Любечане 11-летнего ребенка боевики ранили выстрелом в спину.

Одиннадцатилетний Федор Симоненко и еще две девочки ехали в той самой красной Ниве, водителя которой расстреляли террористы. Но даже после тяжелого ранения мальчик не растерялся и действовал как настоящий мужчина - открыл дверь машины и вывел малышек из-под огня. Спрятал их в ближайшей лесополосе, а после того, как опасность миновала - сам поймал попутку. И только когда добрался до дома Федор понял, что ранен. Об этом он рассказал сам, уже в больничной палате, после операции.

«Началась стрельба. Машина остановилась, двери открылись. Мы вышли и нам сказали бежать за дома. Видим, едет машина. Там сидели два дедушки. Мы спросили, довезете нас до Ропска. Они сказали довезем. Я понял, когда мы добрались до дома, я начал снимать куртку, вижу: у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я тогда понял, что пуля», - рассказал Федор.

Старшая сестра Федора была в больнице с первых минут - из дома она ехала за скорой и все время, пока шла операция, и после нее старалась держаться ради брата.

«Он настолько был спокойный, я плакала, у меня истерика - он говорит успокойся моя хорошая все нормально. Рассказал все как было. я всю дорогу была с ним, в скорую не взяли - я на своей машине ехала за скорой. Он молодец, он держался, не плакал, не растерялся - не каждый взрослый так сделал», - рассказала Эльзара Ковалева.

Мамы маленького героя, когда случилась трагедия, дома не было. И впервые увидев сына только на следующий день уже в больничной палате, она не могла сдержать слез. Да и сам Федор, когда наконец-то смог взять маму за руку, впервые за все это время заплакал - такие испытания слишком даже для самых взрослых и самых сильных.

Мама Федора рассказала - в будущем сын мечтает стать военным, поступить в Суворовское училище. А двое его старших братьев уже служат в одном расчете боевой машины «Град» в Донбассе. В четверг, когда террористы напали на Любечане, они выполняли боевое задание на передовой. И только когда вернулись в расположение узнали, что случилось дома.

«Первым товарищ сообщил, друг позвонил рассказал о произошедшем. Созвонились с семьей, информация удостоверились, что так произошло... были в курсе всех событий, что происходили. Федор совершил подвиг героический, мы им гордимся, молодец, смотрит наверное в нашу сторону», - рассказал брат Федора, позывной «Рыжий».

Вести о поступке парня распространились по региону чуть ли не быстрее, чем его самого доставили из Куликовского района в больницу. Теперь на самых разных улицах областного центра можно увидеть плакаты «Федор - наш герой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все в Кремле, включая Владимира Путина, восхищены героизмом мальчика. Власти региона решили наградить Федора Симоненко медалью «За отвагу». А Следственный комитет России уже представил мальчика к ведомственной награде - медали «Доблесть и отвага».

«Федор мог убежать, однако не оставил младших девочек и помог им выйти из машины, а затем скомандовал бежать в лес. Федор получил ранение, но сумел проводить детей в безопасное место. Смелость и решительность мальчика спасли жизнь детям оказавшимся в опасности», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В честь мальчика на телебашне Брянска появилась светящаяся надпись «Федор - ты наш герой!». Поддержать мальчика в Брянск приезжают активисты, волонтеры и просто неравнодушные граждане со всей страны. Одиннадцатилетний герой стал настоящим символом мужества - его подвиг уже вдохновил российских художников и поэтов

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