Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

По словам президента РФ, проникшие на территорию Брянской области преступники видели, что перед ними гражданская машина, и открыли огонь по ней.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал терактом произошедшее сегодня в Брянской области.

«Совершили сегодня очередной террористический акт, очередное преступление - проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ним», - заявил президент России.

Владимир Путин добавил, что именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить истории, традиций, языка.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предпринимаются меры по уничтожению террористов, которые напали на Брянскую область. Согласно словам Пескова, российский лидер получает постоянные доклады о мерах по противодействию террористам от силовиков.

Напомним, 2 марта группа украинских националистов проникла на территорию Брянской области. Известно, что террористы открыли огонь по гражданскому автомобилю - погиб один человек и ранен ребенок. Также поступила информация о захвате заложников.