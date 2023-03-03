Мама Феди впервые встретилась с сыном в больнице после его ранения и не сдержала слез

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Мама и сестра мальчика Феди, раненного 2 марта украинскими боевиками, впервые навестили его в больнице. Увидев друг друга, Федя и мама Рохатхон не смогли сдержать слез. Вместе с ними в палату поддержать мальчика-героя пришел губернатор Брянской области Александр Богомаз - он пожал Феде руку.

«Молодец. Мы тобой гордимся. Ты - настоящий маленький, но мужчина. Все будет хорошо... Ты маленький, но сегодня являешься примером для нас, взрослых... Все хорошо, завтра перейдешь в нормальную палату, будешь бегать», - сказал Феде Богомаз.

Губернатор также подарил Феде ноутбук, чтобы мальчик мог заниматься.

Напомним, во время вчерашнего проникновения в Брянскую область украинские диверсанты обстреляли легковой автомобиль. Его водитель погиб. В салоне находились трое детей - мальчик вывел двух девочек из опасной зоны, но был ранен в спину пулей. Его состояние оценивается как стабильное.