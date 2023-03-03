На Брянской телебашне появился текст «Федор, ты - наш герой!»

Так в радиотелевизионном центре хотят поддержать мальчика, спасшего двух школьниц во время теракта в Брянской области второго марта.

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В Брянском областном радиотелевизионном центре включили подсветку с надписью «Федор, ты — наш герой!» в знак поддержки мальчика, спасшего двух девочек от обстрела украинских боевиков несмотря на собственное пулевое ранение. Об этом сообщили в RT.

Ранее Федора наградили медалью «Доблесть и отвага» за спасение двух школьниц, оказавшихся в опасной ситуации в Брянской области. Мальчик помог девочкам покинуть машину, оказавшуюся под обстрелом украинских боевиков, через заднюю дверь. Он не растерялся и взял на себя контроль всей ситуации: скомандовал девочкам бежать в лес, провел их через него и поймал машину, чтобы покинуть опасное место.

Когда дети направлялись в сторону леса, Федя получил пулевое ранение. Операция по извлечению снаряда натовского калибра прошла успешно. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.