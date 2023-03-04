Раненный мальчик Федя рассказал, как он убежал от украинских боевиков

Детям удалось сбежать от боевиков через лес, а затем их подобрали на машине и увезли в безопасное место.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мальчик Федя из Брянской области пообщался с журналистами впервые после ранения украинскими диверсантами. Он рассказал, как произошло нападение и как он спасал девочек, к окторыми ехал в машине.

«Я понял, что на месте не надо сидеть и лучше идти. Машина не загорелась - в тот момент, когда началась стрельба, машина остановилась, двери открылись. Мы вышли, нам сказали бегите за дома. Я сказал девочкам идти через лес. Видим - едет машина - там сидят двое дедушек. Мы попросили довезти, они нас довезли до мамы. Потом скорая, пришли доктора, обработали рану, мы поехали в клинику, там сестра была, приехала», - рассказал Федя.

По словам врачей, состояние Федора после операции оценивается как тяжелое. У мальчика сохраняется болевой синдром. Однако для быстрого восстановления ему необходимо больше двигать руками и ногами и поглубже дышать, над чем сейчас работают медики.

Напомним, во время проникновения в Брянскую область 2 марта украинские диверсанты обстреляли легковой автомобиль. Его водитель погиб. В салоне находились трое детей - мальчик вывел двух девочек из опасной зоны, но был ранен в спину пулей.