Старшие братья спасшего девочек при нападении под Брянском Федора мужественно выполняют свой долг в зоне СВО

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Мальчика Федора, который спас девочек при проникновении украинских боевиков на территорию Брянской области, поддерживают и его старшие братья. Двое из них - Иван и Илья - сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Командование обеспечило им связь с семьей. Они поговорили по телефону и сказали друг другу теплые слова поддержки.

Боевая машина выдвигается на огневую позицию. Пара минут на развертывание, наведение, и три снаряда отправляются на позиции националистов.

После пристрелки, небольшая корректировка и еще 17 ракет накрывают боевиков киевского режима на Кременском направлении.

Расчет РСЗО «Град» отстрелялся по позициям националистов. Для этих парней с недавнего времени борьба с неонацистами стала делом личным. В этом расчете служат старшие братья мальчика Федора из Брянской области.

Оба брата Федора служат в одном расчете БМ-21 «Град». В день террористической вылазки боевиков в село Любечаны Брянской области, они тоже находились на боевом задании. О том, что случилось дома узнали лишь когда вернулись в расположение.

«Первым товарищ сообщил, друг позвонил рассказал о произошедшем также созвонились с семьей, информация удостоверились что так произошло... были в курсе всех событий, что происходили», - рассказывают братья Федора.

Одиннадцатилетний парень в критической ситуации повел себя, как настоящий мужчина. Террористы открыли огонь по машине, в которой находились дети. Водитель погиб на месте, а Федор получил ранение, но смог увести в безопасное место двух девочек, ехавших с ним.

«Совершил подвиг героический, мы им гордимся, молодец, смотрит наверное в нашу сторону», - поделились военнослужащие с позывными «Чиж» и «Рыжий».

Как бы братья не старались, скрыть тревогу за Федора не получается. В дивизионе они с декабря, многие сослуживцы тоже из Брянской области За это время все они стали одной семьей, общими стали и проблемы.

«С первых дней показали себя только с положительной стороны. трудолюбивые инициативные, присутствуют такие черты как взаимовыручка, работу свою знают... нареканий еще ни разу не было», - рассказывает командир реактивного артиллерийского дивизиона с позывным «Спутник».

Связаться с родными из зоны СВО бывает не просто, особенно оттуда, где идут активные боевые действия, однако, учитывая ситуацию, командование нашло возможность обеспечить для братьев связь с близкими.

Пока мы общались с братьями, расчет получил очередную боевую задачу, выполнять которую они отправились с еще большим воодушевлением.

Ранее мы рассказывали, как мальчик Федор, который спас двух девочек во время проникновения украинских националистов на территорию Брянской области, стал народным героем.