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Спасшего двух девочек от украинских боевиков Федора наградили медалью «Доблесть и отвага»

Вероника Волосунова
17:46 03.03.2023
Действия мальчика сохранили жизнь двум школьницам, оказавшимся в опасности из-за обстрела украинскими боевиками автомобиля, в котором они ехали.  
Спасшего двух девочек от украинских боевиков Федора наградили медалью «Доблесть и отвага»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятилетнего Федора, спасшего двух девочек, несмотря на собственное пулевое ранение, от украинских боевиков, наградили ведомственной медалью СК «Доблесть и отвага». Об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте Следственного комитета РФ.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», - говорится в сообщении СК.

Во время обстрела украинскими боевиками машины, следовавшей 2 марта в школу, Федор не оставил двух младших девочек, а помог им покинуть автомобиль через заднюю дверь и скомандовал бежать в лес. Националисты продолжили стрелять по детям, и одна из пуль натовского калибра попала Федору в спину. Несмотря на это, мальчик не растерялся - проводил младших школьниц через лес и помог поймать попутную машину, чтобы доехать до безопасного места.

«Смелость и решительность Федора спасли жизнь детям, оказавшимся в опасности», - добавили в СК.

Операция по извлечению пули прошла успешно. Федора перевели из реанимации в палату. Он находится под наблюдением врачей. Сегодня к нему приходила мама.

В СК добавили, что среди близких и знакомых у мальчика хорошая репутация - он добрый, отзывчивый и всегда готов прийти на помощь. Растет Федор в многодетной семье, из хобби - занятия спортом. Офицеры СК России окажут семье пострадавшего всю необходимую помощь и поддержку.

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