В ФСБ РФ сообщили, что ситуация в Брянской области находится под контролем
В ФСБ РФ сообщили, что было обнаружено большое количество взрывных устройств. На данный момент идет разминирование.
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Федеральная служба безопасности России сообщила, что ситуация в Брянской области находится под контролем.
«Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование», - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что при нападении украинских боевиков погиб местный житель, а также ранен 11-летний ребенок.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом. Глава Российской Федерации пообещал «дожать» националистов, которые хотят отнять у русских родной язык.