В стране и мире В ФСБ РФ сообщили, что ситуация в Брянской области находится под контролем Игнат Далакян В ФСБ РФ сообщили, что было обнаружено большое количество взрывных устройств. На данный момент идет разминирование. © Фото: Макс Ветров, РИА Новости Читайте нас на: Федеральная служба безопасности России сообщила, что ситуация в Брянской области находится под контролем. «Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование», - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве добавили, что при нападении украинских боевиков погиб местный житель, а также ранен 11-летний ребенок. Ранее российский президент Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом. Глава Российской Федерации пообещал «дожать» националистов, которые хотят отнять у русских родной язык. Экспертное мнение и аналитика