По словам российского посла, за спиной совершивших теракт в Брянской области стоит Вашингтон, а значит США несет ответственность за эти злодеяния.

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Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что власти Соединенных Штатов ответственны за теракт в Брянской области. По словам дипломата, его исполнители были вдохновлены американской поддержкой Украины.

«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность», - цитирует Антонова РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон стоит за спинами совершивших теракт в Брянской области украинских националистов, а значит - несет ответственность за эти злодеяния.

«Кровь жертв уже "на руках" США», - сказал российский дипломат.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что возникает вопрос о причастности стран-участниц НАТО к теракту украинских боевиков в Брянской области. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, действия этих преступников совершались при поддержке Соединенных Штатов и других стран Североатлантического альянса.