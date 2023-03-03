Посол Антонов назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что власти Соединенных Штатов ответственны за теракт в Брянской области. По словам дипломата, его исполнители были вдохновлены американской поддержкой Украины.
«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность», - цитирует Антонова РИА Новости.
По словам дипломата, Вашингтон стоит за спинами совершивших теракт в Брянской области украинских националистов, а значит - несет ответственность за эти злодеяния.
«Кровь жертв уже "на руках" США», - сказал российский дипломат.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что возникает вопрос о причастности стран-участниц НАТО к теракту украинских боевиков в Брянской области. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, действия этих преступников совершались при поддержке Соединенных Штатов и других стран Североатлантического альянса.