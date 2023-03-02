Губернатор Брянской области сообщил о гибели человека при обстреле машины украинскими диверсантами

В результате обстрела также пострадал ребенок, ему оказывается медицинская помощь.

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В результате обстрела автомобиля украинскими диверсантами в селе Любечане Климовского района Брянской области погиб человек и ранен 10-летний ребенок. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», - написал Богомаз на своей странице в сети «ВКонтакте».

По данным главы региона, ребенку оказывают помощь медики, Вооруженные силы проводят мероприятия по ликвидации диверсантов.

По данным Telegram-канала Readovka, группа украинских диверсантов состоит из 40 человек. Утверждается, что они взяли в заложники местных жителей, в том числе и фельдшера.