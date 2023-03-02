Директор школы рассказала о состоянии детей, на которых напали украинские диверсанты

В результате стрельбы пострадал мальчик - его отправили в больницу в Брянске.

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Дети, автомобиль с которыми обстреляли украинские диверсанты, находятся в безопасности. Как рассказала «Звезде» директриса Новоропской школы, детей было трое - две девочки и мальчик. Мальчик получил небольшие ранения, его отправили в больницу.

«У нас все нормально. Детей везли в соседнюю школу. Девочки не пострадали, только мальчишка слегка ранен. Ему сделали операцию, отправлен в Брянск. Связались с родителями, девочек забрал папа», - рассказала директор.

Также она рассказала, что дети ехали на легковом автомобиле - их подвозил папа одного из учеников.

Ранее стало известно, что в Брянскую область проникла группа украинских диверсантов. Известно, что они обстреляли легковой автомобиль - один человек погиб, ранен ребенок. Также имеется информация о захвате заложников.