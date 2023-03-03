Кремль отметит героизм мальчика, спасшего девочек в Брянской области, и погибшего при теракте мужчины

В Кремле все, в том числе и Владимир Путин, восхищены геройством мальчика и мужчины, погибшего от обстрела украинских националистов.

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Героизм погибшего при теракте в Брянской области мужчины и выжившего мальчика, спасшего двух девочек, будет отмечен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле все, в том числе и Владимир Путин, восхищены геройством мальчика и мужчины, погибшего от обстрела украинских националистов.

«Разумеется, мы все и в Кремле, и президент, мы восхищены геройством и мальчика, и мужчины. Вся страна гордится ими. Разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», - заявил Песков журналистам.

Напомним, во время вчерашнего проникновения в Брянскую область украинские диверсанты обстреляли легковой автомобиль. Его водитель погиб. В салоне находились трое детей - мальчик вывел двух девочек из опасной зоны, но получил ранение. Его состояние оценивается как стабильное.