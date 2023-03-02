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Baza: в Сушанах Брянской области украинскими диверсантами взорваны электроподстанция и газовая станция

Андрей Аркадьев
12:15 02.03.2023
Кроме того, в населенном пункте сейчас идут бои, слышны взрывы.
Baza: в Сушанах Брянской области украинскими диверсантами взорваны электроподстанция и газовая станция
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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В Сушанах Брянской области украинскими диверсантами взорваны электроподстанция и газовая станция, сообщает Baza.

По данным интернет-издания, местные жители прячутся в подвалах. Предварительно, в населенном пункте идут бои, сообщается также о взрывах.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что на территорию области зашли диверсанты. Глава региона добавил, что при обстреле машины погиб человек.

Тelegram-канал «112» сообщил о гибели двух людей в селе Любечане в Брянской области. Кроме того, несколько человек находятся в заложниках у ДРГ. Оба села в Брянской области - и Сушаны, и Любечане, - куда, по предварительным данным, зашли диверсанты, граничат с Украиной.

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