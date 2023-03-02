В стране и мире Baza: в Сушанах Брянской области украинскими диверсантами взорваны электроподстанция и газовая станция Андрей Аркадьев Кроме того, в населенном пункте сейчас идут бои, слышны взрывы. © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости Читайте нас на: В Сушанах Брянской области украинскими диверсантами взорваны электроподстанция и газовая станция, сообщает Baza. По данным интернет-издания, местные жители прячутся в подвалах. Предварительно, в населенном пункте идут бои, сообщается также о взрывах. Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что на территорию области зашли диверсанты. Глава региона добавил, что при обстреле машины погиб человек. Тelegram-канал «112» сообщил о гибели двух людей в селе Любечане в Брянской области. Кроме того, несколько человек находятся в заложниках у ДРГ. Оба села в Брянской области - и Сушаны, и Любечане, - куда, по предварительным данным, зашли диверсанты, граничат с Украиной. Экспертное мнение и аналитика